Traktoren und historische Fahrzeuge begeistern beim großen Treffen in Niederalbertsdorf

Zur Traditionsveranstaltung auf dem Glasberg werden am Sonntag wieder mehr als 1000 Besucher erwartet.

Freunde historischer Landmaschinen kommen am 15. Juni beim Traktoren- und Oldtimertreffen der Firma Nates und des Vereins der Oldtimer- und Schlepperfreunde Langenbernsdorf auf ihre Kosten. Die mittlerweile 17. Auflage beginnt um 10 Uhr auf dem Gelände am Glasberg in Niederalbertsdorf. „Wir rechnen erneut mit mehr als 1000 Besuchern“, sagt...