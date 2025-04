Unbekannte bestehlen Frau beim Einkauf in Crimmitschauer Supermarkt

Auf eine Geldbörse hatten es die unbekannten Täter abgesehen. Die Polizei sucht Zeugenhinweise.

Crimmitschau.

Unbekannte haben am Mittwoch einer Frau beim Einkauf in einem Supermarkt in Crimmitschau die Geldbörse gestohlen. Laut Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau war eine 64-Jährige gegen 14.15 Uhr im Netto-Markt an der Leipziger Straße einkaufen. Vor dem Einkauf vergewisserte sie sich, dass sie ihre Geldbörse dabei hatte. Als sie etwa eine Viertelstunde später an der Kasse stand, fehlte die Geldbörse in ihrer Handtasche. Die 64-Jährige erinnerte sich nach dem Diebstahl, dass sie während des Einkaufs von einer unbekannten Frau angesprochen wurde – dabei könnte es sich um ein Ablenkungsmanöver gehandelt haben. In der Geldbörse befanden sich rund 100 Euro Bargeld und persönliche Dokumente. (kru) Zeugentelefon 03761 7020