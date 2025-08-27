Unbekannte haben bei Crimmitschau Bauschutt illegal entsorgt - er ist umweltschädlich

Werdau
Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall.
Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli haben Unbekannte bei Crimmitschau große Mengen Sondermüll abgeladen. Genauer gesagt auf dem Wirtschaftsweg, der parallel zur S 290 verläuft und auf Höhe der Unterführung in die Verbindungsstraße Am Feldschlösschen zwischen den Ortslagen Crimmitschau und Mannichswalde mündet. Bei dem Müll handelte es sich...
