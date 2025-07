Unbekannte stehlen E-Bike in Fraureuth

Ein hochwertiges E-Mountainbike ist in Fraureuth abhanden gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Fraureuth.

Der Fall eines in Fraureuth gestohlenen E-Mountainbikes beschäftigt derzeit die Beamten des Werdauer Polizeireviers. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Sebastian Schmidt mitteilte, verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochfrüh unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus an der Ferdinand-Puchert-Straße. Von dort entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Cube. Das Fahrrad der Modellreihe Stereo Hybrid 160 HPC hat eine rot-graue Farbgebung. Der Wert des gestohlenen Zweirades beträgt dem rechtmäßigen Besitzer zufolge circa 6000 Euro. Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Tat und den mutmaßlichen Tätern machen können, erbittet das Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020. (kru)