Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau: 20-jährige Fußgängerin wird schwer verletzt

Auf dem Mannichswalder Platz in Crimmitschau hat es am Dienstagfrüh einen Unfall gegeben.
Auf dem Mannichswalder Platz in Crimmitschau hat es am Dienstagfrüh einen Unfall gegeben. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Auf dem Mannichswalder Platz in Crimmitschau hat es am Dienstagfrüh einen Unfall gegeben.
Auf dem Mannichswalder Platz in Crimmitschau hat es am Dienstagfrüh einen Unfall gegeben. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Werdau
Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau: 20-jährige Fußgängerin wird schwer verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Warum es zum Zusammenstoß gekommen ist.

Schwere Verletzungen hat sich eine 20-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstagfrüh am Mannichswalder Platz in Crimmitschau zugezogen. Sie wurde beim Überqueren der Fahrbahn – bei grüner Fußgängerampel – von einem aus der Jahnstraße kommenden VW erfasst. Am Steuer des Wagens saß ein 41-jähriger Mann. „Er bog bei einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
28.11.2025
1 min.
Unfall in der Crimmitschauer Südstadt: 25-jährige Frau kommt mit schweren Verletzungen in Klinik
Eine 25-jährige Frau erlitt bei einem Unfall in Crimmitschau schwere Verletzungen.
Ursache für die Kollision an der Kreuzung von Pestalozzistraße und Marienstraße war ein Vorfahrtsfehler. Sachschaden: 15.000 Euro.
Holger Frenzel
21.10.2025
1 min.
Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf: Peugeot-Fahrer erfasst elfjähriges Mädchen
Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz.
Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Der Rettungsdienst brachte das Kind zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel