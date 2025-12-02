Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau: 20-jährige Fußgängerin wird schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Warum es zum Zusammenstoß gekommen ist.

Schwere Verletzungen hat sich eine 20-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstagfrüh am Mannichswalder Platz in Crimmitschau zugezogen. Sie wurde beim Überqueren der Fahrbahn – bei grüner Fußgängerampel – von einem aus der Jahnstraße kommenden VW erfasst. Am Steuer des Wagens saß ein 41-jähriger Mann. „Er bog bei einem...