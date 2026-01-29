MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf am Mittwochnachmittag: Auto erfasst Kind im Grundschulalter

An der Haltestelle in der Nähe des Ex-Gasthofes in Langenreinsdorf gab es einen Unfall.
An der Haltestelle in der Nähe des Ex-Gasthofes in Langenreinsdorf gab es einen Unfall. Bild: T. Michel/Archiv
Werdau
Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf am Mittwochnachmittag: Auto erfasst Kind im Grundschulalter
Redakteur
Von Holger Frenzel
Im Ortsteil von Crimmitschau wird schon jahrzehntelang der Bau eines Fußweges gefordert. Nun ereignete sich ein Unfall am ehemaligen Gasthof. Ein Kind erlitt leichte Verletzungen. Was bekannt ist.

Leichte Verletzungen hat ein Kind im Grundschulalter bei einem Unfall auf der Hauptstraße im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf erlitten. Ein 37-jähriger Autofahrer erfasste das Kind am Mittwoch gegen 14 Uhr. Er hielt in der Nähe der Haltestelle am ehemaligen Gasthof „Weißer Schwan“ hinter einem wartenden Bus. Als der 37-Jährige mit...
