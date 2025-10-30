Unfall auf B 175 zwischen Werdau und Langenbernsdorf: Chevrolet landet auf Dach

Werdau
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Mittwochabend im Einsatz gewesen. Die 22-jährige Fahrerin des Wagens kam in ein Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Die Fotos sehen dramatisch aus. Die 22-jährige Fahrerin den Chevrolet hat den Wagen, der auf dem Dach gelandet ist, glücklicherweise ohne fremde Hilfe und nur mit leichten Verletzungen verlassen können. Sie wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie über Nacht bleiben musste.
