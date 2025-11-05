Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall auf der Staatsstraße zwischen Zwickau und Crimmitschau: Opel kracht gegen Baum – 46-jähriger Mann schwer verletzt

Der 46-jährige Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Der 46-jährige Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Der 46-jährige Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Der 46-jährige Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Werdau
Unfall auf der Staatsstraße zwischen Zwickau und Crimmitschau: Opel kracht gegen Baum – 46-jähriger Mann schwer verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Gaststätte „Dänkritzer Schmiede“. Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag mit 15 Helfern im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Schwerste Verletzungen hat ein 46-jähriger Mann bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Zwickau und Crimmitschau erlitten. Er krachte mit einem Opel am frühen Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr im Neukirchener Ortsteil Dänkritz gegen einen Baum. Die Unfallstelle befindet sich laut Polizei in der Nähe der aktuell geschlossenen...
