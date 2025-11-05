Unfall auf der Staatsstraße zwischen Zwickau und Crimmitschau: Opel kracht gegen Baum – 46-jähriger Mann schwer verletzt

Werdau
Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Gaststätte „Dänkritzer Schmiede“. Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag mit 15 Helfern im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Schwerste Verletzungen hat ein 46-jähriger Mann bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Zwickau und Crimmitschau erlitten. Er krachte mit einem Opel am frühen Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr im Neukirchener Ortsteil Dänkritz gegen einen Baum. Die Unfallstelle befindet sich laut Polizei in der Nähe der aktuell geschlossenen...
