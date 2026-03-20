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Auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Crimmitschau kollidierte ein Moped frontal mit einem entgegenkommenden Auto.
Auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Crimmitschau kollidierte ein Moped frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Crimmitschau kollidierte ein Moped frontal mit einem entgegenkommenden Auto.
Auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Crimmitschau kollidierte ein Moped frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Werdau
Unfall in Crimmitschau: Mopedfahrer stößt frontal mit Pkw zusammen
Redakteur
Von Holk Dohle
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Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Crimmitschau wird ein Mopedfahrer (15) schwer und seine Sozia (16) leicht verletzt. Was führte zur Kollision mit einem Auto?

Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Crimmitschau ist ein Mopedfahrer frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der 15-jährige Kleinkraftradfahrer gegen 7.45 Uhr mit seiner Sozia (16) auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Richtung Kirschbergstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er zu weit in die...
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