Unfall in Crimmitschau: Mopedfahrer stößt frontal mit Pkw zusammen

Werdau
Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Crimmitschau wird ein Mopedfahrer (15) schwer und seine Sozia (16) leicht verletzt. Was führte zur Kollision mit einem Auto?
Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Crimmitschau ist ein Mopedfahrer frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der 15-jährige Kleinkraftradfahrer gegen 7.45 Uhr mit seiner Sozia (16) auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Richtung Kirschbergstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er zu weit in die...
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