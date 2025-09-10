Unfall in Langenbernsdorf mit Schaden von 35.000 Euro: Bei 73-jährigem Mercedes-Fahrer fällt Drogenvortest positiv aus

Die Hauptstraße war nach dem Crash zwei Stunden voll gesperrt. Ein Transporter und ein Auto mussten abgeschleppt werden. Was bisher bekannt ist.

Ein Sachschaden von rund 35.000 Euro ist nach einem Unfall auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf zu beklagen. Nach der Kollision mussten ein Auto und ein Transporter abgeschleppt werden. Die Hauptstraße blieb am Dienstagvormittag rund zwei Stunden voll gesperrt.