Unfall in Werdau: Alkoholisierter BMW-Fahrer verursacht Kettenreaktion

Ein 42-jähriger Autofahrer rammte unter Alkoholeinfluss an einer Ampel einen anderen Wagen und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug auf.

Am Donnerstagnachmittag hat ein alkoholisierter Autofahrer in Werdau eine Karambolage verursacht. Der 42-jährige Deutsche war gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW auf der Ronneburger Straße in Richtung Langenbernsdorf unterwegs. Beim Abbiegen auf die S 289 rammte er den Opel eines 63-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer Ampel wartete. Durch die...