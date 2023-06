Unfallflucht in Lichtentanne: Unbekannter beschädigt Audi beim Überholen und haut ab

Gleich zwei Mal ist am Donnerstag im Raum Werdau Unfallflucht begangen worden. Wie Polizei mitteilte, war ein Audi-Fahrer (63) am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der S 293 in Richtung Werdau unterwegs. Als die Fahrbahn auf Höhe Lichtentanne einspurig wird, fuhr ein Unbekannter mit einem blauen Pkw über die Sperrfläche, streifte den Audi und fuhr...