MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • „Unsere Autobahnen sind kein Spielplatz“: Fraureuther Fahrlehrer nennt Führerschein-Reform „brandgefährlich“

Der Fraureuther Fahrerlehrer Thomas Röder (r.) ist auch in den Pausen für seine Fahrschüler da: Alina Riedel, Stefanie Prüfer, Leandro Lameli und Mathilda Scharfen (von links).
Der Fraureuther Fahrerlehrer Thomas Röder (r.) ist auch in den Pausen für seine Fahrschüler da: Alina Riedel, Stefanie Prüfer, Leandro Lameli und Mathilda Scharfen (von links). Bild: Walther
Bis der Fahrlehrer den Schülerin den Schlüssel für Autos überreichen kann, ist Theorie an der Reihe.
Bis der Fahrlehrer den Schülerin den Schlüssel für Autos überreichen kann, ist Theorie an der Reihe. Bild: Marcus Führer/dpa
Der Fahrsimulator soll den Fahrschulen helfen, Kosten zu sparen. Doch nicht alle sind davon begeistert.
Der Fahrsimulator soll den Fahrschulen helfen, Kosten zu sparen. Doch nicht alle sind davon begeistert. Bild: E. Liebner/Archiv
Der Fraureuther Fahrerlehrer Thomas Röder (r.) ist auch in den Pausen für seine Fahrschüler da: Alina Riedel, Stefanie Prüfer, Leandro Lameli und Mathilda Scharfen (von links).
Der Fraureuther Fahrerlehrer Thomas Röder (r.) ist auch in den Pausen für seine Fahrschüler da: Alina Riedel, Stefanie Prüfer, Leandro Lameli und Mathilda Scharfen (von links). Bild: Walther
Bis der Fahrlehrer den Schülerin den Schlüssel für Autos überreichen kann, ist Theorie an der Reihe.
Bis der Fahrlehrer den Schülerin den Schlüssel für Autos überreichen kann, ist Theorie an der Reihe. Bild: Marcus Führer/dpa
Der Fahrsimulator soll den Fahrschulen helfen, Kosten zu sparen. Doch nicht alle sind davon begeistert.
Der Fahrsimulator soll den Fahrschulen helfen, Kosten zu sparen. Doch nicht alle sind davon begeistert. Bild: E. Liebner/Archiv
Werdau
„Unsere Autobahnen sind kein Spielplatz“: Fraureuther Fahrlehrer nennt Führerschein-Reform „brandgefährlich“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Röder läuft Sturm gegen die Pläne. Während Verbände warnen und Fahrschüler hoffen, begrüßt der ADAC die Änderungen. Drohen mehr Gefahren auf den Straßen – oder wird der Führerschein billiger?

Die erste Fahrstunde vergisst kaum jemand – das Zittern am Lenkrad, der prüfende Blick des Fahrlehrers, das Herantasten an Tempo und Verkehr. Doch was, wenn genau diese Ausbildung grundlegend verändert wird? Der Bund plant eine Reform, die den Führerschein günstiger, digitaler machen soll – und sorgt für Streit. Thomas Röder aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
27.01.2026
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsen fordert schnelle Reform vom Bund - Begleitetes Fahren ab 16?
Ob eine Reform der Fahrschulausbildung auch die Kosten für den Führerschein senkt, ist noch unklar.
Die Fahrschulausbildung soll digital modernisiert und Vorkenntnisse künftig berücksichtigt werden. Nur: An den Kosten ändert das wohl nichts.
Tobias Wolf
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
28.01.2026
5 min.
Geringere Anforderungen in der Fahrschule - ja oder nein?
Sonderfahrten könnten künftig weniger werden. (Symbolbild)
Der Führerschein soll günstiger werden. Dazu soll es Änderungen in der Ausbildung und Prüfung geben. Sind die sinnvoll?
von Maurice Dirker, dpa
11:36 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel