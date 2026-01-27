MENÜ
  Teurer Führerschein: Sachsen fordert schnelle Reform vom Bund - Begleitetes Fahren ab 16?

Ob eine Reform der Fahrschulausbildung auch die Kosten für den Führerschein senkt, ist noch unklar.
Ob eine Reform der Fahrschulausbildung auch die Kosten für den Führerschein senkt, ist noch unklar. Bild: Marcus Führer/dpa
Sachsen
Teurer Führerschein: Sachsen fordert schnelle Reform vom Bund - Begleitetes Fahren ab 16?
Redakteur
Von Tobias Wolf
Die Fahrschulausbildung soll digital modernisiert und Vorkenntnisse künftig berücksichtigt werden. Nur: An den Kosten ändert das wohl nichts.

Der Freistaat will eine schnellere Reform der immer kostenintensiveren Fahrschulausbildung erreichen und bringt dazu am Freitag Vorschläge im Bundesrat ein. Dies teilten Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) am Dienstag in Dresden mit. Aus den Eckpunkten von Bundesverkehrsminister Patrick...
