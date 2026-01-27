Teurer Führerschein: Sachsen fordert schnelle Reform vom Bund - Begleitetes Fahren ab 16?

Sachsen
Die Fahrschulausbildung soll digital modernisiert und Vorkenntnisse künftig berücksichtigt werden. Nur: An den Kosten ändert das wohl nichts.
Der Freistaat will eine schnellere Reform der immer kostenintensiveren Fahrschulausbildung erreichen und bringt dazu am Freitag Vorschläge im Bundesrat ein. Dies teilten Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) am Dienstag in Dresden mit. Aus den Eckpunkten von Bundesverkehrsminister Patrick...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.