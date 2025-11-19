Unterstand für Mülltonnen in Crimmitschau abgebrannt

Die Überdachung wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindern.

Ein Unterstand für Mülltonnen ist am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr am Rotmühlenweg in Crimmitschau aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, wurde die Überdachung dabei vollständig zerstört. Die Feuerwehr habe den Brand jedoch rasch löschen können, sodass keine Gefahr für das...