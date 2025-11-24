Urlauberin schwärmt von 16-Meter-Fichte in Crimmitschau: „Jetzt bin ich auf Weihnachten eingestimmt“

Mit Glockenspiel und festlichem Baumschmuck beginnt in Crimmitschau der Advent. Am Samstag wird die Pyramide angeschoben – und die neue Reihe „Weihnachtszauber“ feiert Premiere.

Ein Moment zum Innehalten: Als Bärbel Günther das Glockenspiel im Crimmitschauer Rathausturm hört und der Duft von Tannengrün in der Luft liegt, weiß sie: Der Advent beginnt. Mit großen Augen beobachtet sie, wie sich vor ihr eine Fichte in die Höhe reckt. „Jetzt bin ich auf Weihnachten eingestimmt“, sagt sie. Die Szene auf dem...