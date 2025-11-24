Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Urlauberin schwärmt von 16-Meter-Fichte in Crimmitschau: „Jetzt bin ich auf Weihnachten eingestimmt“

Drei Tage zu Besuch in Crimmitschau: Kurz vor der Abreise erlebt die Urlauberin Bärbel Günther das traditionelle Aufstellen des Weihnachtsbaumes.
Drei Tage zu Besuch in Crimmitschau: Kurz vor der Abreise erlebt die Urlauberin Bärbel Günther das traditionelle Aufstellen des Weihnachtsbaumes. Bild: Köhler
Ronny Seltmann (l.) und Christian Parthum an der Vorrichtung, die den Baum im Boden verankert.
Ronny Seltmann (l.) und Christian Parthum an der Vorrichtung, die den Baum im Boden verankert. Bild: Köhler
Event-Caterer Michael Rudel und Sohn Maximilian (r.) bauten am Montag die ersten Hütten auf.
Event-Caterer Michael Rudel und Sohn Maximilian (r.) bauten am Montag die ersten Hütten auf. Bild: Köhler
Drei Tage zu Besuch in Crimmitschau: Kurz vor der Abreise erlebt die Urlauberin Bärbel Günther das traditionelle Aufstellen des Weihnachtsbaumes.
Drei Tage zu Besuch in Crimmitschau: Kurz vor der Abreise erlebt die Urlauberin Bärbel Günther das traditionelle Aufstellen des Weihnachtsbaumes. Bild: Köhler
Ronny Seltmann (l.) und Christian Parthum an der Vorrichtung, die den Baum im Boden verankert.
Ronny Seltmann (l.) und Christian Parthum an der Vorrichtung, die den Baum im Boden verankert. Bild: Köhler
Event-Caterer Michael Rudel und Sohn Maximilian (r.) bauten am Montag die ersten Hütten auf.
Event-Caterer Michael Rudel und Sohn Maximilian (r.) bauten am Montag die ersten Hütten auf. Bild: Köhler
Werdau
Urlauberin schwärmt von 16-Meter-Fichte in Crimmitschau: „Jetzt bin ich auf Weihnachten eingestimmt“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Glockenspiel und festlichem Baumschmuck beginnt in Crimmitschau der Advent. Am Samstag wird die Pyramide angeschoben – und die neue Reihe „Weihnachtszauber“ feiert Premiere.

Ein Moment zum Innehalten: Als Bärbel Günther das Glockenspiel im Crimmitschauer Rathausturm hört und der Duft von Tannengrün in der Luft liegt, weiß sie: Der Advent beginnt. Mit großen Augen beobachtet sie, wie sich vor ihr eine Fichte in die Höhe reckt. „Jetzt bin ich auf Weihnachten eingestimmt“, sagt sie. Die Szene auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
12:16 Uhr
2 min.
Neue Schutzhütte am Parkteich im Crimmitscher Ortsteil Gablenz: Heimatverein zeigt, was ehrenamtlicher Einsatz schafft
Die Mitglieder des Heimatvereins Gablenz an der neuen Schutzhütte.
Gemeinsam gebaut, bald gefeiert: In Gablenz entstand ein weiterer Rückzugsort am Spielplatz. Zur Einweihung am 13. Dezember lädt der Heimatverein ein – passend zur stimmungsvollen Jahreszeit.
Roland Wagner
12.11.2025
1 min.
Crimmitschau leuchtet wieder: Einkaufsbummel mit Lampions, Karussell und Glühwein
Die Händler locken am Freitagabend wieder in die Crimmitschauer Innenstadt.
Die Werbegemeinschaft lädt am Freitag zu „Crimmitschau leuchtet“ ein – mit Lichterglanz, Überraschungen in den Läden und langer Einkaufsnacht.
Jochen Walther
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
Mehr Artikel