„Verstaubt sind wir bei Weitem nicht mehr“: Museumsdirektor Falk Stier setzt in Blankenhain auf Interaktivität und mehr Angebote für Kinder

Werdau
Crimmitschau. Im Gespräch kündigt der 33-Jährige virtuelle Rundgänge und eine Festwoche an. Er will die 35.000-Besucher-Marke knacken, Preise stabil halten – und an einer Lösung für die Gastronomie arbeiten.
„Freie Presse“ Herr Stier, einige Zeitgenossen meinen, das Landwirtschaftsmuseum kommt mit einem verstaubten Konzept daher. Was sagen Sie diesen Leuten?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.