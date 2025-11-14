Verzögerung bei Straßensanierung in Langenbernsdorf: Hauptstraße länger dicht

Die Sanierung der Hauptstraße dauert länger als geplant. Die Vollsperrung bleibt – Umwege über Werdau und Langenhessen sind weiter nötig.

Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf dauert länger als geplant. Ursprünglich sollte die Sanierung des 700 Meter langen Abschnitts zwischen den Einmündungen Schulstraße und Mittelweg Mitte des Monats beendet sein. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, bleibt die Sperrung der S 314 bis Ende November...