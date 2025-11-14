Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verzögerung bei Straßensanierung in Langenbernsdorf: Hauptstraße länger dicht

Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Werdau
Verzögerung bei Straßensanierung in Langenbernsdorf: Hauptstraße länger dicht
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sanierung der Hauptstraße dauert länger als geplant. Die Vollsperrung bleibt – Umwege über Werdau und Langenhessen sind weiter nötig.

Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf dauert länger als geplant. Ursprünglich sollte die Sanierung des 700 Meter langen Abschnitts zwischen den Einmündungen Schulstraße und Mittelweg Mitte des Monats beendet sein. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, bleibt die Sperrung der S 314 bis Ende November...
