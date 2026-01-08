Viele Gäste feiern Lichterfest auf Werdauer Marktplatz

Die Gäste drängten sich um den Weihnachtsbaum. Bei eisigen Temperaturen waren viele gekommen, um mit Kinderpunsch, Glühwein und anderen Leckereien aufs neue Jahr anzustoßen.

Viele Menschen hatten sich am Dienstagabend auf dem Werdauer Marktplatz versammelt, um das Lichterfest zu feiern. Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum stand im Mittelpunkt des Geschehens. Trotz niedriger Temperaturen waren die Besucher sichtlich in guter Feierlaune. René Schneider vom RS-Eventservice hatte wie gewohnt für den 6. Januar...