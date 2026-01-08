MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gemeinsam mit Sohn Fritz zog René Schneider den Stecker der Weihnachtsbaumbeleuchtung.
Gemeinsam mit Sohn Fritz zog René Schneider den Stecker der Weihnachtsbaumbeleuchtung. Bild: André Kleber
Gemeinsam mit Sohn Fritz zog René Schneider den Stecker der Weihnachtsbaumbeleuchtung.
Gemeinsam mit Sohn Fritz zog René Schneider den Stecker der Weihnachtsbaumbeleuchtung. Bild: André Kleber
Werdau
Viele Gäste feiern Lichterfest auf Werdauer Marktplatz
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gäste drängten sich um den Weihnachtsbaum. Bei eisigen Temperaturen waren viele gekommen, um mit Kinderpunsch, Glühwein und anderen Leckereien aufs neue Jahr anzustoßen.

Viele Menschen hatten sich am Dienstagabend auf dem Werdauer Marktplatz versammelt, um das Lichterfest zu feiern. Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum stand im Mittelpunkt des Geschehens. Trotz niedriger Temperaturen waren die Besucher sichtlich in guter Feierlaune. René Schneider vom RS-Eventservice hatte wie gewohnt für den 6. Januar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
02.12.2025
2 min.
Werdauer Adventskranz schmücken dieses Jahr Herzen und Zuckerstangen
Ist ein Hingucker auf dem Werdauer Markt: der große Adventskranz auf dem Brunnenrand.
Marktbrunnen hat sich in Weihnachtsschmuck verwandelt. Am dritten Adventssonntag wird dort das Friedenslicht verteilt.
André Kleber
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
26.12.2025
2 min.
Werdauer und Crimmitschauer ziehen gemeinsam den Stecker
Stimmungsvoll klingt in Werdau die Weihnachtszeit mit einem Lichterfest aus.
Mit Lichterfesten klingt die Weihnachtszeit Anfang Januar auf den Märkten beider Städte aus. Und es gibt ein besonderes Ritual.
Annegret Riedel
Mehr Artikel