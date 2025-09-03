Vier Meter hohes Blütenwunder: Agave zieht Blicke in Langenbernsdorf auf sich

Im Vorgarten von Iris und Peter Illgen ist derzeit eine besondere Pflanze zu bestaunen. Sie blüht erst nach Jahrzehnten – und nur ein einziges Mal.

Eine erstaunliche Pflanze ist momentan im Vorgarten von Iris und Peter Illgen an der Weberstraße in Langenbernsdorf zu bestaunen. Fast vier Meter Höhe hat die Blüte der eher unscheinbaren Agave victoriae-reginae erreicht und ist damit ein Hingucker. „Wie lange wir die Agave schon haben, kann ich gar nicht sagen“, freut sich Peter Illgen,...