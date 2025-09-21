Volksfest in Werdau: Schlagerfans tanzen auf dem Marktpflaster zu Hits von Helene Fischer

Werdau
Das 32-jährige Double der bekannten Sängerin sorgte am Samstagnachmittag für Stimmung. Und im Flur des denkmalgeschützten Rathauses gab es eine Premiere.
Der Schlager lebt – das wurde am Samstagnachmittag auf dem Werdauer Volksfest wieder bewiesen. War es im vergangenen Jahr ein Roland-Kaiser-Double, das die Besucher mitriss, so setzten die Veranstalter diesmal auf ein Double der Sängerin Helene Fischer. Die Interpretin ist 32 Jahre alt, kommt aus dem Raum Aue und heißt Laura.
