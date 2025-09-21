Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Volksfest in Werdau: Schlagerfans tanzen auf dem Marktpflaster zu Hits von Helene Fischer

Martina und Dieter Gebler tanzten zu Hits von Helene Fischer, die Sängerin Laura als Double der Schlager-Ikone am Samstagnachmittag auf dem Markt performte.
Martina und Dieter Gebler tanzten zu Hits von Helene Fischer, die Sängerin Laura als Double der Schlager-Ikone am Samstagnachmittag auf dem Markt performte. Bild: André Kleber
Martina und Dieter Gebler tanzten zu Hits von Helene Fischer, die Sängerin Laura als Double der Schlager-Ikone am Samstagnachmittag auf dem Markt performte.
Martina und Dieter Gebler tanzten zu Hits von Helene Fischer, die Sängerin Laura als Double der Schlager-Ikone am Samstagnachmittag auf dem Markt performte. Bild: André Kleber
Werdau
Volksfest in Werdau: Schlagerfans tanzen auf dem Marktpflaster zu Hits von Helene Fischer
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das 32-jährige Double der bekannten Sängerin sorgte am Samstagnachmittag für Stimmung. Und im Flur des denkmalgeschützten Rathauses gab es eine Premiere.

Der Schlager lebt – das wurde am Samstagnachmittag auf dem Werdauer Volksfest wieder bewiesen. War es im vergangenen Jahr ein Roland-Kaiser-Double, das die Besucher mitriss, so setzten die Veranstalter diesmal auf ein Double der Sängerin Helene Fischer. Die Interpretin ist 32 Jahre alt, kommt aus dem Raum Aue und heißt Laura.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
1 min.
Werdauer feiern drei Tage auf dem Markt mit Musik und Fahrgeschäften
Neben den Angeboten der 40 Händler und Schausteller gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm von Schlager bis Rock.
Annegret Riedel
19.09.2025
4 min.
Volksfest in Werdau: Was Bier und Roster kosten und was es abseits vom Rummeltreiben noch zu erleben gibt
Die Lichttechniker Lucas Herrmann (hinten) und Timo Häder richteten am Donnerstagnachmittag die Beleuchtung und den Ton für die Volksfest-Bühne auf dem Werdauer Markt ein.
Von Freitag bis Sonntag wird die Innenstadt zu einer großen Partymeile. Bei bestem Spätsommerwetter und freiem Eintritt erwarten die Besucher Fahrgeschäfte und viel Musik.
Annegret Riedel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:20 Uhr
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
Mehr Artikel