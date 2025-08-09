Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Vom Deutschkurs in Usbekistan zur Werkbank in Werdau: Junge Leute starten Grundausbildung

Azimboy Matyakubov, Van Nam Pham und Hoang Phong Le mit Dolmetscher Jumaev Furkat (v.l.).
Azimboy Matyakubov, Van Nam Pham und Hoang Phong Le mit Dolmetscher Jumaev Furkat (v.l.). Bild: Jochen Walther
Azimboy Matyakubov, Van Nam Pham und Hoang Phong Le mit Dolmetscher Jumaev Furkat (v.l.).
Azimboy Matyakubov, Van Nam Pham und Hoang Phong Le mit Dolmetscher Jumaev Furkat (v.l.). Bild: Jochen Walther
Werdau
Vom Deutschkurs in Usbekistan zur Werkbank in Werdau: Junge Leute starten Grundausbildung
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Unterstützung westsächsischer Partnerfirmen wagen 52 jungen Frauen und Männer den Sprung in eine neue Zukunft – darunter erstmals vier aus Usbekistan und Tadschikistan.

Mit Werkzeug gegen Fachkräftemangel: Junge Menschen aus Vietnam, Usbekistan und Tadschikistan starten in Werdau in die Ausbildung – entschlossen und mit Zielen. Drei Jahre lang hat Azimboy Matyakubov in Usbekistan Deutsch gelernt. Der 18-Jährige will Konstruktionsmechaniker werden und ist einer von 52 Menschen, die am Bildungswerk der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
04.08.2025
4 min.
Seit 40 Jahren für Kinder in Werdau da: „Manchmal möchte ich mit einigen Eltern Tacheles reden“
Kerstin Progscha, Leiterin der Kindereinrichtung „Wirbelwind“ in Leubnitz, macht die Arbeit mit Kindern auch nach 40 Jahren immer noch Freude.
Kerstin Progscha entschied sich 1987 für eine kleine Einrichtung in Leubnitz. Zwei Jahre später übernahm sie die Leitung und feierte 2007 die Eröffnung der Kita „Wirbelwind“. Heute betreut ihr Team fast 300 Kinder.
Annegret Riedel
01.08.2025
3 min.
Keine Verkehrstoten, weniger Verletzte in Werdauer Region: „Bei Gurtpflicht und Handynutzung sehen wir trotzdem weiter große Defizite“
Handy-Ablenkung: Im ersten Halbjahr wurden 188 Verstöße festgestellt.
Erstmals deutlich weniger Verletzte – doch Alkohol- und Drogendelikte bleiben ein Problem: Die Verkehrsbilanz des Polizeireviers Werdau zeigt Licht und Schatten.
Jochen Walther
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
Mehr Artikel