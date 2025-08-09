Vom Deutschkurs in Usbekistan zur Werkbank in Werdau: Junge Leute starten Grundausbildung

Mit Unterstützung westsächsischer Partnerfirmen wagen 52 jungen Frauen und Männer den Sprung in eine neue Zukunft – darunter erstmals vier aus Usbekistan und Tadschikistan.

Mit Werkzeug gegen Fachkräftemangel: Junge Menschen aus Vietnam, Usbekistan und Tadschikistan starten in Werdau in die Ausbildung – entschlossen und mit Zielen. Drei Jahre lang hat Azimboy Matyakubov in Usbekistan Deutsch gelernt. Der 18-Jährige will Konstruktionsmechaniker werden und ist einer von 52 Menschen, die am Bildungswerk der...