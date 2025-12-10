MENÜ
  • Vom Sachsenland bis Istanbul: Crimmitschau feiert 300 Jahre David Friedrich Oehler

Vom Sachsenland bis Istanbul: Crimmitschau feiert 300 Jahre David Friedrich Oehler
Von Jochen Walther
Er belieferte die Welt mit Stoffen, experimentierte mit Farben und Techniken. Nun erinnert die Tuchfabrik mit einer Ausstellung an den fast vergessenen Textilpionier.

Wer war dieser Mann, dessen Stoffe bis nach Istanbul reisten, der mit neuen Techniken experimentierte und Crimmitschau zur Textilhochburg machte? Zum 300. Geburtstag von David Friedrich Oehler rückt eine Sonderausstellung nun einen fast vergessenen Unternehmer ins Licht – mit Originalstoffen, Briefen und internationalem Weitblick. Seit dem 9....
