Von Barock bis Rock: Musikschüler geben Weihnachtskonzert in Werdau

Bei der Veranstaltung am 6. Dezember in der Stadthalle erleben Besucher die Vielfalt der musikalischen Ausbildung.

Kleine und große Musiker der Kreismusikschule „Clara Wieck“ gestalten das traditionelle Weihnachtskonzert, das am 6. Dezember in der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau stattfindet. Gastgeber ist der Förderverein der Musikschule. Von Barock bis Rock, von traditionellen Weihnachtsliedern und Klassikern, vom Streichorchester bis...