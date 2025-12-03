Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Von Barock bis Rock: Musikschüler geben Weihnachtskonzert in Werdau

Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Musikschule in die Stadthalle Werdau ein.
Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Musikschule in die Stadthalle Werdau ein. Bild: Michel/Archiv
Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Musikschule in die Stadthalle Werdau ein.
Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt die Musikschule in die Stadthalle Werdau ein. Bild: Michel/Archiv
Werdau
Von Barock bis Rock: Musikschüler geben Weihnachtskonzert in Werdau
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Veranstaltung am 6. Dezember in der Stadthalle erleben Besucher die Vielfalt der musikalischen Ausbildung.

Kleine und große Musiker der Kreismusikschule „Clara Wieck“ gestalten das traditionelle Weihnachtskonzert, das am 6. Dezember in der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau stattfindet. Gastgeber ist der Förderverein der Musikschule. Von Barock bis Rock, von traditionellen Weihnachtsliedern und Klassikern, vom Streichorchester bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Werdau: Neujahrskonzert mit Operetten- und Musical-Melodien
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt.
Die traditionelle Veranstaltung findet am 9. Januar in der Stadthalle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.
Annegret Riedel
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
2 min.
Trotz Hürden: Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Coschütz nach Sanierung fertiggestellt
Die Schlaufuchs-Gruppe der Kita „Regenbogen“ Coschütz bei der kleinen Wiedereröffnung.
Vor allem in kleinen Orten wird Nachwuchs sehr geschätzt - und viel für ihn getan. Damit der Kindergarten Coschütz weiterhin Kinder sicher empfangen kann, musste einiges geändert werden.
Hannah Taubert
16:00 Uhr
5 min.
Freizeitpark Plohn: Die Weltneuheit wächst dem Saisonstart entgegen – worauf es jetzt ankommt
 9 Bilder
Bau am Bahnhof der Weltneuheit. Das machen natürlich Lokalmatadore – hier die Plohner Zimmerei Scheibe mit den Gesellen Tobias Schmidt (hinten) und Erik Brenner.
Der weltweit erste Multi Launched Water-Coaster nimmt Gestalt an. Am Bau klotzen fast nur Vogtländer ran – Park-Chef Jan Völkel hat dabei das Thermometer im Blick.
Gerd Möckel
26.11.2025
2 min.
Werdau: Pyramidenanschieben und Plätzel-Verkauf für die Fontäne im Teich
Im Werdauer Landwehrgrund wird am Sonntag die Pyramide angedreht.
Im Landwehrgrund wird am Sonntag gefeiert. Auch Steinpleis und Königswalde laden zum geselligen Beisammensein im Lichterglanz ein.
Annegret Riedel
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel