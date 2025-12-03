Von Barock bis Rock: Musikschüler geben Weihnachtskonzert in Werdau

Werdau
Bei der Veranstaltung am 6. Dezember in der Stadthalle erleben Besucher die Vielfalt der musikalischen Ausbildung.
Kleine und große Musiker der Kreismusikschule „Clara Wieck“ gestalten das traditionelle Weihnachtskonzert, das am 6. Dezember in der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau stattfindet. Gastgeber ist der Förderverein der Musikschule. Von Barock bis Rock, von traditionellen Weihnachtsliedern und Klassikern, vom Streichorchester bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.