Von Thüringen zum Nordkap: Zwei Abenteurer berichten in Werdau von ihrer Radreise

Werdau
Vier Monate voller Natur, Wind und Begegnungen – live erzählt in der Stadthalle mit Bildern, Drohnenaufnahmen und persönlichen Anekdoten.
Zwei Menschen, zwei Fahrräder, ein großer Traum: In ihrer Live-Reportage erzählen Sandra Butscheike und Steffen Mender von ihrer 6700 Kilometer langen Radreise von Waltershausen (Thüringen) zum Nordkap. Am Sonntag, 23. November, berichten die beiden ab 16 Uhr in der Stadthalle „Pleißental“ in Werdau von vier Monaten voller Natur, Wind,...
