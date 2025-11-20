Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Von Thüringen zum Nordkap: Zwei Abenteurer berichten in Werdau von ihrer Radreise

Sandra Butscheike und Steffen Mender im finnischen Rovaniemi – ein beliebter Fotopunkt.
Sandra Butscheike und Steffen Mender im finnischen Rovaniemi – ein beliebter Fotopunkt. Bild: Mender/privat
Sandra Butscheike und Steffen Mender im finnischen Rovaniemi – ein beliebter Fotopunkt.
Sandra Butscheike und Steffen Mender im finnischen Rovaniemi – ein beliebter Fotopunkt. Bild: Mender/privat
Werdau
Von Thüringen zum Nordkap: Zwei Abenteurer berichten in Werdau von ihrer Radreise
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Monate voller Natur, Wind und Begegnungen – live erzählt in der Stadthalle mit Bildern, Drohnenaufnahmen und persönlichen Anekdoten.

Zwei Menschen, zwei Fahrräder, ein großer Traum: In ihrer Live-Reportage erzählen Sandra Butscheike und Steffen Mender von ihrer 6700 Kilometer langen Radreise von Waltershausen (Thüringen) zum Nordkap. Am Sonntag, 23. November, berichten die beiden ab 16 Uhr in der Stadthalle „Pleißental“ in Werdau von vier Monaten voller Natur, Wind,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
15.11.2025
2 min.
Werdauer Schüler und Lehrer drehen preisnominierten Thriller im Bergwerk: „Schauspielerin ist mein Traumberuf“
Besprechung vor dem Dreh: Der Zehntklässler Till Orlich (l.) übernahm die erste Kamera.
Im Schülerfilm „Risse“ verschwindet eine Jugendliche spurlos – und deckt dunkle Machenschaften des Rathauschefs auf. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Werdau. Sogar ein Fernsehteam war dabei.
Jochen Walther
13:06 Uhr
1 min.
Werdau: Neujahrskonzert mit Operetten- und Musical-Melodien
In der Stadthalle in Werdau findet am 9. Januar ein Neujahrskonzert statt.
Die traditionelle Veranstaltung findet am 9. Januar in der Stadthalle statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.
Annegret Riedel
Mehr Artikel