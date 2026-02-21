Skandinavische Highlights in der Stadthalle von Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Sandra Butscheike und Steffen Mender nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch Norwegen, Schweden und Finnland. Natur und kulturelle Highlights warten.
Sandra Butscheike und Steffen Mender präsentieren am Sonntag, 22. Februar, ab 17 Uhr in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ihre Multivisionsshow zu Skandinavien. Die Fotografen und Filmemacher berichten von ihren Reisen durch Norwegen, Schweden und Finnland. Im Fokus stehen die besonderen Lichtverhältnisse und die Vielfalt der Natur. Fahrten mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.