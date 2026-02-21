MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Skandinavische Highlights in der Stadthalle von Limbach-Oberfrohna

Nordlicht bei Kilpisjärvi.
Nordlicht bei Kilpisjärvi. Bild: Sandra Butscheike
Nordlicht bei Kilpisjärvi.
Nordlicht bei Kilpisjärvi. Bild: Sandra Butscheike
Chemnitz Umland
Skandinavische Highlights in der Stadthalle von Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sandra Butscheike und Steffen Mender nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch Norwegen, Schweden und Finnland. Natur und kulturelle Highlights warten.

Sandra Butscheike und Steffen Mender präsentieren am Sonntag, 22. Februar, ab 17 Uhr in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna ihre Multivisionsshow zu Skandinavien. Die Fotografen und Filmemacher berichten von ihren Reisen durch Norwegen, Schweden und Finnland. Im Fokus stehen die besonderen Lichtverhältnisse und die Vielfalt der Natur. Fahrten mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
29.01.2026
2 min.
Thum: Live-Reportage „Abenteuer Südamerika“ startet im Volkshaus
Das Fotografen- und Filmemacher-Duo Sandra Butscheike und Steffen Mender bringt sein Südamerika-Abenteuer als Live-Reportage ins Volkshaus Thum.
Per Rad ans Ende der Welt: Das Fotografen- und Filmemacher-Duo Sandra Butscheike und Steffen Mender bringt sein Südamerika-Abenteuer als Live-Reportage ins Volkshaus Thum.
Farhard Salmanian
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
20.11.2025
1 min.
Von Thüringen zum Nordkap: Zwei Abenteurer berichten in Werdau von ihrer Radreise
Sandra Butscheike und Steffen Mender im finnischen Rovaniemi – ein beliebter Fotopunkt.
Vier Monate voller Natur, Wind und Begegnungen – live erzählt in der Stadthalle mit Bildern, Drohnenaufnahmen und persönlichen Anekdoten.
Jochen Walther
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
Mehr Artikel