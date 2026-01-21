MENÜ
  Von zwiegespalten bis euphorisch: So reagieren die Fans der Eispiraten Crimmitschau auf die Vertragsverlängerung von Trainer Jussi Tuores

Werdau
Von zwiegespalten bis euphorisch: So reagieren die Fans der Eispiraten Crimmitschau auf die Vertragsverlängerung von Trainer Jussi Tuores
Von Holger Frenzel
Die Personalentscheidung war am Dienstagabend ein Thema vor der Partie zwischen Crimmitschau und Ravensburg. „Freie Presse“ hat sich umgehört. Welche Kritikpunkte es an der Arbeit des Coaches gibt.

Trainer Jussi Tuores bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau. Der 36-jährige Finne hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum Frühjahr 2028 verlängert. Die Reaktionen der Fans fallen unterschiedlich aus. „Freie Presse“ hat sich am Dienstagabend rund um den 2:1-Sieg gegen die Towerstars Ravensburg umgehört.
