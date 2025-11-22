Vor 35 Jahren: Eishockey-Amateure aus Crimmitschau starten in Bayernliga: Vor dem ersten Bully gab es Bier und Haxe

Kurz nach der Wiedervereinigung fährt der ETC im Herbst 1990 zu den ersten Spielen nach Bayern. Warum es derbe Klatschen gab und welche Aufwandsentschädigung der Verein zahlte. Ex-Stürmer Peter Schneemann erinnert sich. „Freie Presse“ startet eine Leseraktion.

Überstunden unter der Woche aufbauen oder einen Urlaubstag opfern. Zwischen den beiden Optionen mussten die meisten Eishockey-Cracks vom ETC Crimmitschau vor 35 Jahren wählen. Sie waren damals reine Amateure. Ihre Mannschaft durfte nach Mauerfall und Wiedervereinigung in Bayern in den Punktspielbetrieb einsteigen. Auswärtsspiele warteten –... Überstunden unter der Woche aufbauen oder einen Urlaubstag opfern. Zwischen den beiden Optionen mussten die meisten Eishockey-Cracks vom ETC Crimmitschau vor 35 Jahren wählen. Sie waren damals reine Amateure. Ihre Mannschaft durfte nach Mauerfall und Wiedervereinigung in Bayern in den Punktspielbetrieb einsteigen. Auswärtsspiele warteten –...