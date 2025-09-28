Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vorfreude auf das Eishockey-Sachsenderby: Die Fotos vom Fanmarsch der Eispiraten Crimmitschau

Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Vorfreude auf das Eishockey-Sachsenderby: Die Fotos vom Fanmarsch der Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Rund 250 Anhänger sind am Sonntag gemeinsam zum Kunsteisstadion im Sahnpark gelaufen - mit Fahnen und Pyrotechnik. Welches Fazit die Polizei zieht.

Mit Fanmarsch und Choreografie haben sich die Anhänger der Eispiraten Crimmitschau auf das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse eingestimmt. Das Team von Trainer Jussi Tuores gewann am Sonntag vor 3867 Zuschauern mit 2:1.
