Vorfreude auf das Eishockey-Sachsenderby: Die Fotos vom Fanmarsch der Eispiraten Crimmitschau

Werdau
Rund 250 Anhänger sind am Sonntag gemeinsam zum Kunsteisstadion im Sahnpark gelaufen - mit Fahnen und Pyrotechnik. Welches Fazit die Polizei zieht.
Mit Fanmarsch und Choreografie haben sich die Anhänger der Eispiraten Crimmitschau auf das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse eingestimmt. Das Team von Trainer Jussi Tuores gewann am Sonntag vor 3867 Zuschauern mit 2:1.
