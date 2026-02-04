„Waldi Waldwichtel“ kommt in die Werdauer Tuchfabrik

Werdau
Mit einer Lesung mit Andrea Herold startet ein hiesiger Verein eine neue Veranstaltungsreihe.
Buchautorin Andrea Herold ist am 10. Februar zu Gast im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 87. Die Langenbernsdorferin liest dort um 15 Uhr aus ihrem Kinderbuch „Waldi der Waldwichtel“. „Pünktlich mit den Winterferien beginnen wir damit eine neue Veranstaltungsreihe“, sagt Ingrid Nielen vom Verein...
