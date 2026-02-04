MENÜ
Die Langenbernsdorferin Andrea Herold liest in der Tuchfabrik aus ihrem Waldwichtel-Buch.
Die Langenbernsdorferin Andrea Herold liest in der Tuchfabrik aus ihrem Waldwichtel-Buch. Bild: Herold
Werdau
„Waldi Waldwichtel“ kommt in die Werdauer Tuchfabrik
Redakteur
Von Annegret Riedel
0:00 Anhören

Mit einer Lesung mit Andrea Herold startet ein hiesiger Verein eine neue Veranstaltungsreihe.

Buchautorin Andrea Herold ist am 10. Februar zu Gast im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik in der August-Bebel-Straße 87. Die Langenbernsdorferin liest dort um 15 Uhr aus ihrem Kinderbuch „Waldi der Waldwichtel“. „Pünktlich mit den Winterferien beginnen wir damit eine neue Veranstaltungsreihe“, sagt Ingrid Nielen vom Verein...
