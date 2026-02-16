Warum die Stadt Werdau vorerst keine Schließungen von Kitas plant

Während anderenorts Kitaplätze abgebaut werden, profitiert Werdau seit 2022 von der Aufnahme geflüchteter Familien aus der Ukraine. Das verschafft der Stadt Zeit für eine langfristige und sozialverträgliche Planung.

Während viele Kommunen in Westsachsen angesichts sinkender Geburtenzahlen ihre Kita-Landschaft neu ordnen müssen, nimmt Werdau derzeit eine Sonderrolle ein. Anders als in Chemnitz, wo rund 1000 Kitaplätze wegfallen sollen, oder in der Stadt Zwickau, die die erste Einrichtung schließt, gibt es in der Pleißestadt aktuell noch keinen Anlass für...