Warum eine zweite Klasse aus Neukirchen einen Tierpark-Ausflug spendiert bekommt

Ein Bus, zwei Mädchen und eine Idee: Mit ihrem gemalten Hausaufgabenheft-Cover sichern Emily und Heidi ihrer Klasse einen Ausflug – und gewinnen den Wettbewerb des Verkehrsverbundes gegen 28 Schulen.

Die Nachricht schlug ein. Spontan applaudierten am Mittwochvormittag die Mitschüler: Denn Emily und ihrer Freundin Heidi ist es zu verdanken, dass die 24 Zweitklässler der Grundschule in Neukirchen (Pleiße) am 24. Juni einen Ausflug zum Tierpark Hirschfeld spendiert bekommen. Gemeinsam mit Kunstlehrerin Madeleine Kretzschmar gestalteten die...