Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Werdau
  • Warum sich eine Braunschweigerin für das Werdauer Kino interessiert

Frauke Stralek hat sich das Werdauer Central-Kino als Fotomotiv ausgesucht. Durch einen Zeitungsbericht war sie auf das imposante Gebäude aufmerksam geworden.
Frauke Stralek hat sich das Werdauer Central-Kino als Fotomotiv ausgesucht. Durch einen Zeitungsbericht war sie auf das imposante Gebäude aufmerksam geworden.
Werdau
Warum sich eine Braunschweigerin für das Werdauer Kino interessiert
Von Annegret Riedel
Frauke Stralek geht es nicht um Ruhm oder Follower. Ihre Leidenschaft für verlassene Orte ist ein persönliches Projekt, das sie mit Hingabe verfolgt.

Verlassene Orte haben es Frauke Stralek angetan. Dafür nimmt die Braunschweigerin auch lange Autofahrten in Kauf. Auf das Central-Kino an der Werdauer Ziegelstraße ist die freie Fotografin durch einen Beitrag in der „Freien Presse“ aus dem Jahr 2023 aufmerksam geworden. Am Donnerstag vergangener Woche hat die 53-Jährige das verlassene...
