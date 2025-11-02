Warum sich eine Braunschweigerin für das Werdauer Kino interessiert

Werdau
Frauke Stralek geht es nicht um Ruhm oder Follower. Ihre Leidenschaft für verlassene Orte ist ein persönliches Projekt, das sie mit Hingabe verfolgt.
Verlassene Orte haben es Frauke Stralek angetan. Dafür nimmt die Braunschweigerin auch lange Autofahrten in Kauf. Auf das Central-Kino an der Werdauer Ziegelstraße ist die freie Fotografin durch einen Beitrag in der „Freien Presse“ aus dem Jahr 2023 aufmerksam geworden. Am Donnerstag vergangener Woche hat die 53-Jährige das verlassene...
