Warum Stefanie Leise ihr Leben für ein Hotel in Neukirchen umkrempelt: „Man stolpert, rafft sich auf, geht seinen Weg“

Ein Schloss, ein Wagnis, ein Job: Die 28-Jährige hat den sicheren Karriereweg verlassen, um sich einer Aufgabe zu stellen, die größer kaum sein könnte. Was sie antreibt, was sie niemals tun würde.

Ein Wochenende lang rang Stefanie Leise mit sich. Ein überraschendes Angebot, ein historisches Haus, eine immense Verantwortung – und eine Entscheidung, die ihre Laufbahn verändern würde. Heute, wenige Wochen später, führt die 28-Jährige das Schlosshotel Schweinsburg in Neukirchen/Pleiße. Sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat. Ein...