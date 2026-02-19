Was der neue Chef der insolventen Pleißental-Klinik vorhat: „Ein ,Weiter so‘ wird es nicht geben können“

Werdau
Sven Hendel leitet seit Februar das Werdauer Krankenhaus mit knapp 500 Beschäftigten. Der gebürtige Greizer sucht nun nach weiteren Einsparpotenzialen.
Er ist gekommen, um zu bleiben. Und zwar „lange“, verspricht er. Er wolle die Krankenhaus-Entwicklung hier nachhaltig gestalten, sagt der neue Geschäftsführer der Pleißental-Klinik in Werdau. Er habe zudem wieder in seine Heimat zurückkehren wollen, wo er noch in zwei Vereinen Mitglied ist, sagt der gebürtige Greizer Sven Hendel (42). Er...
