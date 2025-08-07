Wegen Bauarbeiten auf Gelände des Bahnhofs Werdau: Ab Freitagabend fährt kein Zug mehr zwischen Zwickau und Altenburg

Werdau
Mehr als zwei Monate lang ist die Bahnverbindung in der Region unterbrochen. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen – barrierefrei und mit Anschluss an den Fernverkehr.
Ab Freitagabend steht der Zugverkehr zwischen Zwickau und Altenburg still – und das für mehr als zwei Monate. Grund sind Bauarbeiten im Bereich des Werdauer Bahnhofs, die den Bahnverkehr auf der Strecke lahmlegen. Reisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Vom 8. August, 22 Uhr bis 26. Oktober um 4 Uhr fahren keine Züge mehr zwischen Zwickau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.