Weihnachtsmarkt in Langenhessen: Drei Buden, drei Stunden, viel Stimmung

Werdau
Waffelduft, Kinderchor und vegetarische Kartoffelsuppe: Der Weihnachtsmarkt im Pfarrhof macht den 3. Advent besonders besinnlich.
Lichterglanz, Kinderlachen und der Duft von Waffeln: Am 14. Dezember verwandelt sich der Pfarrhof in Langenhessen in einen kleinen Weihnachtsmarkt. Unter dem Motto „Dritter Advent, drei Buden, drei Stunden“ laden Dorfclub und Kirche ab 15 Uhr zum stimmungsvollen Beisammensein ein. Erstmals gibt es eine vegetarische Kartoffelsuppe, dazu...
