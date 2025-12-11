MENÜ
  • Weihnachtsmarkt in Werdau: Die schönsten Fotos zur Eröffnung am Donnerstagabend

Vor dem Werdauer Rathaus hat die leuchtende Budenstadt bis einschließlich Sonntag geöffnet.
Vor dem Werdauer Rathaus hat die leuchtende Budenstadt bis einschließlich Sonntag geöffnet. Bild: Ralph Köhler
Wilfried Strohmeyer und Kathrin Pietzsch genehmigten sich einen Glühwein.
Wilfried Strohmeyer und Kathrin Pietzsch genehmigten sich einen Glühwein. Bild: Ralph Köhler
Der vierjährige Merlin stattete dem Weihnachtsmann einen Besuch ab.
Der vierjährige Merlin stattete dem Weihnachtsmann einen Besuch ab. Bild: Ralph Köhler
Die Mitfahrgelegenheiten auf der kleinen Eisenbahn waren begehrt.
Die Mitfahrgelegenheiten auf der kleinen Eisenbahn waren begehrt. Bild: Ralph Köhler
Pop-Weihnachtsmusik spielte die Band „Happy Feeling“ auf der Bühne.
Pop-Weihnachtsmusik spielte die Band „Happy Feeling“ auf der Bühne. Bild: Ralph Köhler
Weihnachtsmarkt in Werdau: Die schönsten Fotos zur Eröffnung am Donnerstagabend
Von Annegret Riedel
Noch bis einschließlich Sonntag öffnet die Budenstadt vor dem Rathaus. Auf große und kleine Gäste warten Überraschungen und Aktionen.

Für Kathrin Pietzsch und Wilfried Strohmeyer ist der Besuch des Werdauer Weihnachtsmarktes in der Adventszeit eine schöne Tradition. „Es ist alles sehr stimmungsvoll und gemütlich. Das gefällt uns“, sagen die Langenhessener, die sich einen weißen Glühwein genehmigten. Am Donnerstagabend war der Platz vor dem altehrwürdigen Rathaus sehr...
