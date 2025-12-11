Weihnachtsmarkt in Werdau: Die schönsten Fotos zur Eröffnung am Donnerstagabend

Noch bis einschließlich Sonntag öffnet die Budenstadt vor dem Rathaus. Auf große und kleine Gäste warten Überraschungen und Aktionen.

Für Kathrin Pietzsch und Wilfried Strohmeyer ist der Besuch des Werdauer Weihnachtsmarktes in der Adventszeit eine schöne Tradition. „Es ist alles sehr stimmungsvoll und gemütlich. Das gefällt uns“, sagen die Langenhessener, die sich einen weißen Glühwein genehmigten. Am Donnerstagabend war der Platz vor dem altehrwürdigen Rathaus sehr...