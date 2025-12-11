MENÜ
  • Weihnachtsmarkt in Werdau: Was Pizza-Waffeln, Schoko-Äpfel und Amaretto-Glühwein kosten

Zum ersten Mal beim Werdauer Weihnachtsmarkt dabei: Lutz Kraege mit seiner „Waffelmeisterei“. Der Zwickauer bietet auch eine herzhafte Waffel-Variante an.
Zum ersten Mal beim Werdauer Weihnachtsmarkt dabei: Lutz Kraege mit seiner „Waffelmeisterei“. Der Zwickauer bietet auch eine herzhafte Waffel-Variante an. Bild: Ralph Köhler
Grit Knüpfer und ihre Tochter Pauline dekorierten noch am späten Mittwochnachmittag die Bühne auf dem Weihnachtsmarkt.
Grit Knüpfer und ihre Tochter Pauline dekorierten noch am späten Mittwochnachmittag die Bühne auf dem Weihnachtsmarkt. Bild: Ralph Köhler
Für den „süßen Zahn“ hält Simone Vorwieger gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Krapfen bereit.
Für den „süßen Zahn“ hält Simone Vorwieger gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Krapfen bereit. Bild: Köhler
Werdau
Weihnachtsmarkt in Werdau: Was Pizza-Waffeln, Schoko-Äpfel und Amaretto-Glühwein kosten
Redakteur
Von Annegret Riedel
Von Donnerstag bis Sonntag öffnen 30 Buden vor dem Rathaus und laden zum Schauen, Geschenkekaufen, Schlemmen im weihnachtlichen Lichterglanz ein. Was Besucher über den Weihnachtsmarkt wissen sollten.

Am Donnerstag geht es los. Vier Tage lang wird auf dem Marktplatz der Weihnachtsmarkt gefeiert. „Freie Presse“ hat Preise, Aktionen und Extras der Traditionsveranstaltung zusammengefasst.
