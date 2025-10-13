Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Weil ein Rentner im Auto etwas übersah: Unfall in Crimmitschau mit 13.000 Euro Schaden

Die Polizei musste in Crimmitschau zu einem eher ungewöhnlichen Unfall ausrücken.
Die Polizei musste in Crimmitschau zu einem eher ungewöhnlichen Unfall ausrücken.
Weil ein Rentner im Auto etwas übersah: Unfall in Crimmitschau mit 13.000 Euro Schaden
Von Jakob Nützler
Ein 84-Jähriger verursachte in Crimmitschau auf einem Parkplatz einen Unfall, weil er vor dem Rückwärtsfahren ein wichtiges Detail vergaß.

Crimmitschau.

Polizeibeamte in Crimmitschau sahen sich am Sonntagvormittag mit einem ungewöhnlichen Unfall konfrontiert. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt mitteilt, wollte ein 84-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Nähe der Bebelstraße mit seinem Ford aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Dabei übersah er jedoch die noch montierte Lenkradkralle. Als er den Rückwärtsgang einlegte und Gas gab, blockierte die Lenkung – der Wagen schoss unkontrolliert über den Parkplatz. Nach etwa 50 Metern prallte er gegen einen geparkten Dacia. Der 84-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Erheblich ist der Sachschaden: laut Polizei rund 13.000 Euro. Die Beamten zogen den Führerschein des 84-Jährigen zunächst ein. (nütz)

