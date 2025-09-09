„Wenn ich rausgehe, muss ich Vorkehrungen treffen“: Autistin Eva Baumann schreibt, was andere nicht sagen können

Werdau
Licht, Lärm, Nähe: Für die Thüringerin ist der Alltag oft zu viel. In „Autismus – eine Werkzeugkiste“ zeigt sie, wie man trotzdem selbstbestimmt lebt – und macht anderen Mut, sich zu zeigen.
Ein normaler Tag. Ein Glas klirrt, jemand streift ihren Arm – nichts Außergewöhnliches. Doch für Eva Baumann fühlt es sich an, als ob die Welt explodiert. Reize, die andere kaum bemerken, treffen sie mit voller Wucht. Und doch hat sie es geschafft, aus dieser ständigen Überforderung etwas Kraftvolles zu machen: ein Buch, das aufklärt,...
