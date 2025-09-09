Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Wenn ich rausgehe, muss ich Vorkehrungen treffen": Autistin Eva Baumann schreibt, was andere nicht sagen können

Eva Baumann liebt das Alleinsein, will keine Beziehung. Im hinteren Teil des Vierseithofes in Seelingstädt hat die Autistin die Ruhe, die sie für sich und das Schreiben braucht.
Eva Baumann liebt das Alleinsein, will keine Beziehung. Im hinteren Teil des Vierseithofes in Seelingstädt hat die Autistin die Ruhe, die sie für sich und das Schreiben braucht. Bild: J. Walther
„Wenn ich rausgehe, muss ich Vorkehrungen treffen“: Autistin Eva Baumann schreibt, was andere nicht sagen können
Von Jochen Walther
Licht, Lärm, Nähe: Für die Thüringerin ist der Alltag oft zu viel. In „Autismus – eine Werkzeugkiste“ zeigt sie, wie man trotzdem selbstbestimmt lebt – und macht anderen Mut, sich zu zeigen.

Ein normaler Tag. Ein Glas klirrt, jemand streift ihren Arm – nichts Außergewöhnliches. Doch für Eva Baumann fühlt es sich an, als ob die Welt explodiert. Reize, die andere kaum bemerken, treffen sie mit voller Wucht. Und doch hat sie es geschafft, aus dieser ständigen Überforderung etwas Kraftvolles zu machen: ein Buch, das aufklärt,...
