Wenn Weihnachten Grenzen überwindet: Märchenparade in Nischwitz vereint Sachsen und Thüringen

Werdau
Zum 12. Mal lädt der Nischwitzer Feuerwehrverein zum Spektakel in der Adventszeit ein. Start ist am Kindergarten. Mit Großpillingsdorf entsteht ein Lichterfest, das alte Grenzen vergessen lässt.
Wenn es zwischen Sachsen und Thüringen weihnachtet, dann verschwinden selbst alte Ländergrenzen. Am kommenden Samstag zieht in Nischwitz wieder eine Parade durch den Ort – mit märchenhaften Wagen, Musik und Lichtern. Dass ein Bundesland endet und ein anderes beginnt, merkt man zwischen Nischwitz und Großpillingsdorf kaum. Die Dörfer liegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.