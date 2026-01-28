MENÜ
Der Eispanzer der Koberbachtalsperre sieht schön aus, ist aber trügerisch.
Bild: Reinhard Wolf
Der Eispanzer der Koberbachtalsperre sieht schön aus, ist aber trügerisch.
Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Werdau: Auf der Koberbachtalsperre besteht Lebensgefahr
Redakteur
Von Annegret Riedel
Trotz scheinbar tragfähiger Eisdecke warnt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen ausdrücklich vor dem Betreten der zugefrorenen Kober. Durch schwankende Wasserstände ist das Eis nicht sicher.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen rät dringend davon ab, die Eisfläche der Koberbachtalsperre zu betreten. „Es besteht Lebensgefahr“, sagt Sprecherin Patricia Zedel. Ursache ist der wechselnde Wasserspiegel: Durch die aktive Bewirtschaftung von Talsperren und angrenzenden Fließgewässern änderten sich die Wasserstände häufig....
