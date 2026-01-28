Werdau: Auf der Koberbachtalsperre besteht Lebensgefahr

Trotz scheinbar tragfähiger Eisdecke warnt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen ausdrücklich vor dem Betreten der zugefrorenen Kober. Durch schwankende Wasserstände ist das Eis nicht sicher.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen rät dringend davon ab, die Eisfläche der Koberbachtalsperre zu betreten. „Es besteht Lebensgefahr", sagt Sprecherin Patricia Zedel. Ursache ist der wechselnde Wasserspiegel: Durch die aktive Bewirtschaftung von Talsperren und angrenzenden Fließgewässern änderten sich die Wasserstände häufig.