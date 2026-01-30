Eisschicht auf Talsperren im Vogtland wächst: Gilt nun „Betreten verboten“ oder „Betreten auf eigene Gefahr“?

Anhaltender Frost lässt das Eis auf Talsperren im Vogtland wachsen. Bis zu 31 Zentimeter sind Eisschichten dick. Die Talsperrenbehörde warnt eindringlich vor besonderen Tücken zugefrorener Staugewässer. In einem Fall muss sie sich selbst korrigieren.

Das anhaltende Winterwetter lässt die Eisschichten auf den sechs Talsperren im Vogtland wachsen und wachsen. Bis zu 31 Zentimeter dick ist die Eisschicht aktuell auf der Talsperre Muldenberg, 21 Zentimeter auf der Talsperre Werda und 20 Zentimeter auf der Talsperre Pirk. Für die Talsperre Falkenstein gibt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen... Das anhaltende Winterwetter lässt die Eisschichten auf den sechs Talsperren im Vogtland wachsen und wachsen. Bis zu 31 Zentimeter dick ist die Eisschicht aktuell auf der Talsperre Muldenberg, 21 Zentimeter auf der Talsperre Werda und 20 Zentimeter auf der Talsperre Pirk. Für die Talsperre Falkenstein gibt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen...