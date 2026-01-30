MENÜ
  • Vogtland
  • Auerbach
  Eisschicht auf Talsperren im Vogtland wächst: Gilt nun „Betreten verboten" oder „Betreten auf eigene Gefahr"?

Die Treppe wirkt wie eine Einladung zum Betreten der Talsperre Falkenstein. Doch für sie und die Talsperren Pöhl und Pirk gilt ein striktes Betretungsverbot der Eisflächen.
Die Treppe wirkt wie eine Einladung zum Betreten der Talsperre Falkenstein. Doch für sie und die Talsperren Pöhl und Pirk gilt ein striktes Betretungsverbot der Eisflächen. Bild: Ulrich Riedel
Dieses Schild am Zugang zur Staumauer in Falkenstein passt nicht zur rechtlichen Lage: Trotz eines strikten Betretungsverbotes heißt es dort, das Betreten des Eises sei „auf eigene Gefahr“. Die Talsperrenbehörde will die falschen Schilder austauschen.
Dieses Schild am Zugang zur Staumauer in Falkenstein passt nicht zur rechtlichen Lage: Trotz eines strikten Betretungsverbotes heißt es dort, das Betreten des Eises sei „auf eigene Gefahr“. Die Talsperrenbehörde will die falschen Schilder austauschen. Bild: Ulrich Riedel
Dieses Schild am Zugang zur Staumauer in Falkenstein passt nicht zur rechtlichen Lage: Trotz eines strikten Betretungsverbotes heißt es dort, das Betreten des Eises sei „auf eigene Gefahr“. Die Talsperrenbehörde will die falschen Schilder austauschen.
Dieses Schild am Zugang zur Staumauer in Falkenstein passt nicht zur rechtlichen Lage: Trotz eines strikten Betretungsverbotes heißt es dort, das Betreten des Eises sei „auf eigene Gefahr“. Die Talsperrenbehörde will die falschen Schilder austauschen. Bild: Ulrich Riedel
Auerbach
Eisschicht auf Talsperren im Vogtland wächst: Gilt nun „Betreten verboten“ oder „Betreten auf eigene Gefahr“?
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anhaltender Frost lässt das Eis auf Talsperren im Vogtland wachsen. Bis zu 31 Zentimeter sind Eisschichten dick. Die Talsperrenbehörde warnt eindringlich vor besonderen Tücken zugefrorener Staugewässer. In einem Fall muss sie sich selbst korrigieren.

Das anhaltende Winterwetter lässt die Eisschichten auf den sechs Talsperren im Vogtland wachsen und wachsen. Bis zu 31 Zentimeter dick ist die Eisschicht aktuell auf der Talsperre Muldenberg, 21 Zentimeter auf der Talsperre Werda und 20 Zentimeter auf der Talsperre Pirk. Für die Talsperre Falkenstein gibt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen...
Mehr Artikel