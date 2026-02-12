Werdau: Bäckerei aus dem Vogtland kommt zum Frischmarkt

Werdau
Das Unternehmen war vor Jahren schon einmal in Werdau und ist nun wieder immer donnerstags vor Ort.
Die Goldbrötchen-Bäckerei Jahnsmüller steht ab sofort donnerstags auf dem Frischmarkt vor dem Werdauer Rathaus. „Vor Jahren war die Bäckerei aus dem Vogtland bei uns schon einmal auf dem Markt. Nun freuen wir uns, dass sie zurückgekehrt ist“, sagt Kerstin Martin, Fachgruppenleiterin Gewerbe, Gaststätten, Märkte in der Stadtverwaltung.
