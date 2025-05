Werdau: Chor und Orchester bieten Konzert mit Frühlingsmelodien

Für die Veranstaltung am 10. Mai in der Stadthalle Werdau gibt es noch Restkarten.

Zu einem Frühlingskonzert lädt der Gesangverein zu Langenbernsdorf für den 10. Mai in die Stadthalle „Pleißental“ an der Crimmitschauer Straße in Werdau ein. Die Sänger gestalten diesen musikalischen Nachmittag gemeinsam mit dem Orchester „Da Capo“ aus Schmölln. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit...