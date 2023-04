Werdau: Deospray löst Feueralarm aus

Durch die Benutzung von Deospray durch Bewohner ist am Donnerstagnachmittag die Brandmeldeanlage im Asylbewerberheim an der Unteren Holzstraße in Werdau angesprungen. 35 Einsatzkräfte aus den Ortsfeuerwehren waren ausgerückt und konnten nach wenigen Minuten wieder abziehen. Wie der Werdauer Gemeindewehrleiter Henning Tröger sagte, sei man mit dem...