Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Werdau.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Werdau. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H / stock.adobe.com
Werdau
Werdau: Diebe zeigen sich an Baumaterial interessiert
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Gleich mehrere Dinge zum Hausbau und zur Sanierung haben Unbekannte gestohlen.

Werdau.

Das Interesse von Dieben hat in Werdau offenbar verschiedenen Baumaterialien gegolten. Wie die Polizei zum Geschehen mitgeteilt hat, waren bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 12. September, 16.30 Uhr, bis 15. September, 6.30 Uhr, in einem Haus an der August-Bebel-Straße unterwegs. Zuvor hatten sich die mutmaßlichen Täter widerrechtlich Zutritt zu dem im Umbau befindlichen Mehrfamilienhaus verschafft. Aus verschiedenen Etagen des Hauses wurden dann laut der Mitteilung der Polizei Trockenbaustoffe, Edelstahlarmaturen, eine Kamera und ein Stromzählerschrank im Gesamtwert von rund 5100 Euro gestohlen. (reu)

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Nummer 03761 7020 entgegen.

