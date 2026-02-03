MENÜ
  • Werdau erwägt Klage gegen Errichtung weiterer Windräder in Langenhessen

Werdau erwägt Klage gegen Errichtung weiterer Windräder in Langenhessen
Von Annegret Riedel
Der Landkreis Zwickau hat den Widerspruch der Kommune zu dem Vorhaben zurückgewiesen. Innerhalb von vier Wochen muss nun eine Entscheidung getroffen werden.

Der Landkreis Zwickau hat den Widerspruch der Stadt vom Juni vorigen Jahres gegen den Bau zweier Windräder auf Langenhessener Flur zurückgewiesen. „Die Begründung ist sehr umfangreich ausgefallen. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, unsere Argumente zu widerlegen“, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (UL) auf der Stadtratssitzung...
