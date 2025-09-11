Werdau feiert Herkunft und Heimat: Spätaussiedlertag am Samstag mit Bühnenprogramm

Chöre, Lesung, Stadtführungen und Gespräche: Auf dem Markt treffen sich Spätaussiedler aus ganz Sachsen – ein Fest der Begegnung, Erinnerung und kulturellen Vielfalt. Alle sind willkommen.

Werdau feiert zwei Wochen in Folge: erst den sächsischen Aussiedlertag, dann das Stadtfest. Am kommenden Samstag steht die Stadt ganz im Zeichen der Aussiedler. Der Bauhof ist seit Tagen im Einsatz, um Bühne und Festzelte für den Begegnungstag auf dem Markt aufzubauen. 500 Spätaussiedler werden erwartet – viele reisen mit Sonderbussen an....